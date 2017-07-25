Россияне завоевали бронзу юниорского ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

В Баку (Азербайджан) продолжается юниорской чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м россияне Егор Исмаков, Даниил Шихов и Александр Петров завоевали бронзу в командном турнире. В личных соревнованиях первенствовал чех Матей Рампула, в командных — сборная Украины.



Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку

Юниоры. Пистолет. 25 м. Личное первенство

1. Матей Рампула (Чехия) – 26.

2. Максим Городинец (Украина) – 25.

3. Павел Крепостняк (Украина) – 20…

7. Егор Исмаков (Россия) – 570…

9. Даниил Шихов (Россия) – 562.

10. Александр Петров (Россия) – 560.

Командное первенство

1. Украина – 1706.

2. Германия – 1703.

3. Россия (Егор Исмаков, Даниил Шихов, Александр Петров) – 1692.