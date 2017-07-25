Россияне завоевали бронзу юниорского ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

В Баку (Азербайджан) продолжается юниорской чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м россияне Егор Исмаков, Даниил Шихов и Александр Петров завоевали бронзу в командном турнире. В личных соревнованиях первенствовал чех Матей Рампула, в командных — сборная Украины.
Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Юниоры. Пистолет. 25 м. Личное первенство
1. Матей Рампула (Чехия) – 26.
2. Максим Городинец (Украина) – 25.
3. Павел Крепостняк (Украина) – 20…
7. Егор Исмаков (Россия) – 570…
9. Даниил Шихов (Россия) – 562.
10. Александр Петров (Россия) – 560.
Командное первенство
1. Украина – 1706.
2. Германия – 1703.
3. Россия (Егор Исмаков, Даниил Шихов, Александр Петров) – 1692.