Красных — бронзовый призёр ЧМ в плавании на 200 метров вольным стилем

Россиянин Александр Красных завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 метров вольным стилем. Победил китаец Сун Янь, а второе место занял американец Таунли Хаас. Ещё один представитель России Михаил Довгалюк финишировал в финале с седьмым результатом.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 200 м

1. Сун Янь (Китай) — 1.44,39.

2. Таунли Хаас (США) — +0,65.

3. Александр Красных (Россия) — +0,84...

7. Михаил Довгалюк (Россия) — +1,63.