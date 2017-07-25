Красных — бронзовый призёр ЧМ в плавании на 200 метров вольным стилем

Россиянин Александр Красных завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 метров вольным стилем. Победил китаец Сун Янь, а второе место занял американец Таунли Хаас. Ещё один представитель России Михаил Довгалюк финишировал в финале с седьмым результатом.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 200 м
1. Сун Янь (Китай) — 1.44,39.
2. Таунли Хаас (США) — +0,65.
3. Александр Красных (Россия) — +0,84...
7. Михаил Довгалюк (Россия) — +1,63.