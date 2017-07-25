Ледеки — чемпионка мира по плаванию вольным стилем на дистанции 1500 м

Американка Кэти Ледеки победила в плавании на 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Серебряную награду в этом виде программы завоевала испанка Мирея Бельмонте Гарсия, а замкнула тройку призёров итальянка Симона Квадарелла. Россиянки в этой дисциплине представлены не были.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Вольный стиль. 1500 м



1. Кэти Ледеки (США) – 15.31,82.

2. Мирея Бельмонте Гарсия (Испания) – 15.50,89.

3. Симона Квадарелла (Италия) – 15.53,86.