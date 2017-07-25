Пригода пробился в финал ЧМ по плаванию на дистанции 50 м брассом с 4-м временем

Россиянин Кирилл Пригода пробился в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) на дистанции 50 метров брассом с четвёртым результатом. Во втором полуфинальном заплыве Кирилл преодолел бассейн за 26,85 секунды, уступив только британцу Адаму Пити, установившему новый мировой рекорд — 25,95 секунды.

Напомним, что накануне Пригода завоевал бронзовую награду соревнований на дистанции 100 метров брассом. Первым, опять же с мировым рекордом, стал Пити, а на вторую ступень пьедестала поднялся американец Кевин Кордес.