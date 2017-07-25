Тарасевич занял пятое место в финале ЧМ на дистанции 100 м на спине

Китаец Сю Цзяю стал победителем чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на дистанции 100 метров на спине. Серебряную и бронзовую награды завоевали американцы Мэтт Греверс и Райан Мёрфи соответственно. Россиянин Григорий Тарасевич в финальном заплыве показал пятый результат, уступив обладателю бронзы 0,13 секунды.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Спина. 100 м
1. Сю Цзяю (Китай) – 52,44.
2. Мэтт Греверс (США) – 52,48.
3. Райан Мёрфи (США) – 52,59…
5. Григорий Тарасевич (Россия) – 53,12.