Сильченко: на ЧМ приедет парень из Португалии, много нашего брата повылавливал

Россиянин Артём Сильченко рассказал о том, как будет организована служба безопасности на соревнованиях по хай-дайвингу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Приедет один из водолазов-спасателей, которого все любят и знают. Здоровый такой парень из Португалии, много нашего брата повылавливал уже. Так вот он рассказал, что в первый раз будет работать в «стакане». В открытой воде бывают сложные условия – волны сильные, например, а здесь он надеется на «лайтовую» работу. Я думаю, ему нет смысла сидеть в бассейне. Вода же прозрачная. Сразу видно, что с человеком. Если надо, нырнул за ним – и всё, это секундное дело», — цитирует Сильченко «Весь спорт».