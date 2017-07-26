6 августа Эннис-Хилл получит золотую медаль ЧМ-2013, отобранную у Черновой

6 августа в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне состоится церемония вручения наград чемпионата мира—2013 в Москве, перераспределённых по итогам выявления положительных допинг-проб, сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Британская легкоатлетка Джессика Эннис-Хилл получит золотую медаль чемпионата мира 2011 года в семиборье, которой россиянка Татьяна Чернова была лишена за допинг. Кроме того, золотые награды в эстафете 4х400 метров получат американки, изначально ставшие вторыми. Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Ксения Рыжова и Антонина Кривошапка были лишены победы из-за положительной допинг-пробы Кривошапки, которая была также лишена личной бронзы этого мирового первенства в беге на 400 метров.