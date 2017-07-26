Чехиркин: Власов оказал нам услугу, перейдя в другую весовую категорию

Чемпион России по греко-римской борьбе 2017 года в весе до 75 кг Александр Чехиркин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым признался, что переход двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова в более тяжёлую весовую категорию пошёл ему на пользу, а также поделился ожиданиями от чемпионата мира в Париже.

«Роман — один из серьёзнейших конкурентов и в этом плане оказал нам услугу. После того как он ушёл, дышать стало легче, но и помимо него есть с кем соперничать. В нашем весе очень высокая конкуренция.

Времени вроде достаточно. Тренеры рассчитывают все нюансы и дают планомерную нагрузку. Надеюсь, восстановимся, подведёмся, и всё будет хорошо. В нашем весе очень много спортсменов становились призёрами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Любой из них способен составить серьёзную конкуренцию уже в первой схватке, поэтому не буду кого-то выделять. Но в принципе со всеми бороться можно", — рассказал Чехиркин.