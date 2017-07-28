27 июля россиянки завоевали 1 золото и 4 серебра на юношеском ЧЕ по борьбе

27 июля россиянки завоевали одну золотую и четыре серебряные медали на юношеском чемпионате Европы по спортивной борьбе в Сараево.

Золото выиграла Мария Тюмерекова (до 49 кг), победившая в финале украинку Татьяну Профатилову – 6:0.

Лучана Бекбаулова (до 38 кг) в финале проиграла азербайджанке Шахане Назаровой – 0:10; Виктория Александрова (до 43 кг) — румынке Роксане Александре Тиф — 6:6 (по дополнительному показателю); Александра Прокина (до 56 кг) — венгерке Анне Сел – 3:6; Анна Краснова (до 65 кг) — украинке Оксане Чудик – 1:6.