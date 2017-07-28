Прокофьева: мечта российских ватерполисток — выиграть золото

Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева прокомментировала завоевание бронзовой медали чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Это последняя игра в сезоне. Те эмоции, которые были, остались в бассейне. На самом деле все радуются бронзе, но спокойно ведут себя, потому что мы доиграли турнир до конца, сделали всё возможное. Мы в тройке лучших. Ура!

Для сборной России это третья медаль ЧМ, третья бронза. А на Олимпиаде за 16 лет ничего не было. Это совсем другой результат, другие эмоции. А здесь, честно признаюсь, хотелось подняться выше. Мы понимали, что могли бороться, могли зацепиться в полуфинальном матче с Америкой, хотя и провели его плохо. Нам нужно поработать вместе, сыграться. Но мы рады вернуться в элиту водного поло. Команды и соперники будут по-другому на нас смотреть.

Наша мечта — выиграть золото. По крайней мере, играть в финале. Попытаться победить. Сейчас чего-то не хватает. Но я думаю, придёт тот час, когда мы будем на верхней ступеньке пьедестала», — приводит слова Прокофьевой «Российская газета».