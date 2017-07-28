Ефимова: настраивалась на рекорд, но не получилось

Россиянка Юлия Ефимова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 метров брассом, отметила, что настраивалась на установление мирового рекорда.



«Пятикратная чемпионка мира — это звучит, теперь идём за олимпийскими медалями. Тактика была такой же, как обычно. Как и в полуфинале, нельзя было расслабляться во второй половине, если хочешь добиваться результата, надо начинать быстрее. Как это было на „сотне“, когда ушла в темп и после третьего „полтинника“ сомнения в победе ушли.



Лилли Кинг я не видела, но я всех держу в уме, стараюсь контролировать. Никогда не знаешь, чего и от кого ожидать. На сегодня я сделала всё что могла. Настраивалась на рекорд, но не получилось, к сожалению. Вторая американка Галат и Кинг поздравили меня.



После неудачи на дистанции 100 метров я расстроилась, обидно, когда это результат твоей личной ошибки, свалить не на кого. Просто у меня есть медали на ЧМ, и это сделало меня злее. А может, я повзрослела и поумнела чуть-чуть, поэтому не со слезами дальше, а работать», — цитирует Ефимову ТАСС.