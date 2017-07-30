Лихачёв: в матче со Швейцарией стоит ожидать обилие симуляций от соперника

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал победу над командой Беларуси (3:2) на домашнем этапе Евролиги и поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швейцарией.

«Матч против белорусов действительно выдался не самым простым. Понадобились максимальные усилия для победы, к сожалению, мы не смогли превратить счёт 2:0 в 3:0. Потом ряд наших ошибок позволили сопернику сравнять счёт. Но мы до конца верили в победу, и, к счастью, мы забили гол. Не буду скрывать, что у нас были некоторые проблемы с составом. Ряд ребят играли с микроповреждениями. Отсюда эта победа ещё ценнее. Я благодарен всем игрокам, что мы смогли взять сегодня три очка.

В предстоящем матче против сборной Швейцарии действительно стоит ожидать обилие симуляций от игроков соперников. У них есть два нападающих, которые в любой момент готовы заработать штрафной, которым даже и не пахнет близко. Главное, как к этому отнесутся судьи. Действительно, нас устроит ничья в основное время, которая принесёт нам победу на домашнем этапе. Но мы намерены играть только на победу. Болельщики приходят на стадион и заполняют его полностью», — приводит слова Лихачёва «Спорт FM».