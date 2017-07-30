Россиянки без Ефимовой вышли в финал комбинированной эстафеты 4х100 м на ЧМ

Женская сборная России вышла в финал в комбинированной эстафеты 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Анастасия Фесикова, Наталья Иванеева, Светлана Чимрова и Вероника Попова преодолели дистанцию за 3.57,53 и показали четвёртый результат по итогам полуфинальной стадии. Выиграли квалификацию американки (3.55,95).

Медали в этом виде программы будут разыграны в вечерней сессии сегодня, 30 июля. Отметим, что в решающем заплыве планируется участие пятикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой.