Гусейнов выиграл юношеский ЧЕ по вольной борьбе в весе до 50 кг

Россиянин Гусейн Гусейнов победил на первенстве Европы по вольной борьбе в Сараево в весовой категории до 50 кг. Серебро в активе Руслана Мошияна (до 69 кг), а бронзовую медаль завоевал Ислам Кимбаров (до 42 кг).

Греко-римская борьба. Первенство Европы. Сараево, Босния и Герцеговина

Юноши

Весовая категория до 42 кг

1. Хасрат Джафаров (Азербайджан).

2. Даниель Праматаров (Италия).

3. Ислам Кимбаров (Россия).

3. Константин Тудор (Румыния).



Весовая категория до 50 кг

1. Гусейн Гусейнов (Россия).

2. Никлас Ойхлер (Швеция).

3. Акакий Асиашвили (Грузия).

3. Гайк Асатрян (Армения).



Весовая категория до 58 кг

1. Георгий Шотадзе (Грузия).

2. Мустафа Йылдырим (Турция).

3. Хасан Маммадли (Азербайджан).

3. Эльдар Хасанов (Беларусь).



Весовая категория до 69 кг

1. Асим Иманзаде (Азербайджан).

2. Руслан Мошиян (Россия).

3. Давит Сологашвили (Грузия).

3. Саркис Тадевосян (Армения).



Весовая категория до 85 кг

1. Алекс Жоке (Венгрия).

2. Мухаммед Дурсун (Турция).

3. Ильяс Пагкалидис (Греция).

3. Войцех Пискор (Чехия).