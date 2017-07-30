Климов — третий в стрельбе из пистолета с 25 м на ЧЕ в Баку

Россиянин Алексей Климов завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по пулевой стрельбе в Баку в стрельбе из стандартного пистолета с 25 метров. Победил украинец Павел Коростылёв, а вторым стал немец Кристиан Райтц.
В командном зачёте первенствовали украинцы, вторыми стали французы, а сборная России заняла третье место.
Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Мужчины. Стандартный пистолет. 25 м. Личное первенство
1. Павел Коростылёв (Украина) – 581.
2. Кристиан Райтц (Германия) – 574.
3. Алексей Климов (Россия) – 573…
17. Никита Суханов (Россия) – 559…
28. Александр Алифиренко (Россия) – 543.
Командный зачёт
1. Украина – 1719.
2. Франция – 1676.
3. Россия (Алексей Климов, Никита Суханов, Александр Алифиренко) – 1675.