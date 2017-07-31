Морозов: я на своём этапе сделал всё возможное, чтобы опять не стать четвёртым

Российский пловец Владимир Морозов поделился впечатлениями после завоевания бронзы чемпионата мира в Будапеште в комбинированной эстафете 4х100 м. Морозов, Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков стали третьими с рекордом России – 3.29,76.

«Я очень рад, что сумел завоевать награду в эстафете и не нарушил традицию с каждого чемпионата мира привозить медаль. Но всё же оцениваю соревнования со знаком минус, потому что не удалось взять медаль в личном заплыве. Обидно. Уже который раз становлюсь четвёртым. Сейчас я очень мотивирован, хочется наконец-то прервать эту полосу невезения.

Понимал, что будем бороться за места со второго по четвёртое, американцы от нас сейчас слишком далеко. Я на своём этапе сделал всё возможное, чтобы опять не стать четвёртым.

Колмогоров сказал, что на моём выступлении сказалось участие в Кубке мира? Я слышал это, но категорически не согласен. Во-первых, Кубок мира был восемь месяцев назад. А во-вторых, мне, наоборот, кажется, что мне не хватило «простартовок» на длинной воде. Потому что лучший результат я показал в последний день чемпионата мира, а не в середине соревнований. Наверное, надо было принять участие в нескольких турнирах с высокой конкуренцией, на той же серии Mare Nostrum. Потому что все, кто выступал на Mare Nostrum, показали в Будапеште высокие результаты. Наверное, в следующем году так я и поступлю», — цитирует Морозова «Весь спорт».