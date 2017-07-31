Гудкова: после победы на ЧМ очень долго плакала, но это слёзы счастья

Российская шпажистка Татьяна Гудкова на пресс-конференции, посвящённой итогам чемпионата мира 2017 года по фехтованию, который прошёл в Лейпциге с 19 по 26 июля, рассказала об эмоциях от золотой медали.

«Очень долго плакала. Но это были слёзы счастья, это радует. Я всегда так реагирую. Эти эмоции — как наркотик, их испытываешь только от первого места. После юниорской победы было пять очень трудных лет. Была травма руки, пришлось восстанавливаться, менялись тренеры, не было достойных результатов, от этого уверенность уходила. Спортсменам очень тяжело «падать», но если есть поддержка близких, то всё можно преодолеть. К тому же я всю жизнь боролась с трудностями, поэтому мне было полегче вернуться.

Что сделать, чтобы наш вид спорта стал более популярным? Люди, которые впервые смотрят фехтование, не понимают, почему кому-то дали очко, кому-то нет. Наверное, нужно чаще транслировать и объяснять суть. Мне кажется, наш спорт прогрессируют в плане популярности. Раньше люди даже не понимали, что такое фехтование. Сейчас иногда даже узнают, несмотря на то что находимся в масках», — передаёт слова Гудковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.