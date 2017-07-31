Щебелин победил на девятом этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme

30 июля в Иркутске завершился девятый этап (1045 км) ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Победу одержал россиянин Алексей Щебелин. Второе место на этапе досталось бразильцу Марсело Флорентино Соаресу. Третье и четвёртое места – у финишировавших в одно время Петера Сандхольта (Дания) и Пьера Бишоффа (Германия). Щебелин является лидером генеральной классификации.

«Прежде всего хочется пожелать участникам Red Bull Trans Siberian Extreme удачи, пожелать, чтобы мечта Алексея Щебелина проехать гонку от начала и до конца сбылась. Я уверен, что если погода позволит, то всё разрешится благополучно. Для меня непонятно, как можно преодолеть эту гонку. Это надо проехать, прочувствовать», — цитирует президента Федерации велосипедного спорта России, трёхкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова пресс-служба проекта.

Ежегодная велогонка проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финиширует 10 августа во Владивостоке.