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Крамник опустился в рейтинге ФИДЕ со второго на четвёртое место

31 июля 2017, понедельник. 18:07. Другие

Российский гроссмейстер Владимир Крамник опустился в рейтинге ФИДЕ со второй на четвёртую строчку. Его соотечественник Сергей Карякин остался на 12-й позиции. Лидирует норвежец Магнус Карлсен. У женщин первую строчку занимает китаянка Хоу Ифань.

Шахматы. Рейтинг ФИДЕ. Мужчины

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2822.
2. Уэсли Со (США) – 2810.
3. Фабиано Каруана (США) – 2807.
4. Владимир Крамник (Россия) – 2803…
12. Сергей Карякин (Россия) – 2773.

Женщины

1. Хоу Ифань (Китай) – 2652.
2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 2578.
3. Анна Музычук (Украина) – 2572…
5. Александра Костенюк (Россия) – 2552…
8. Катерина Лагно (Россия) – 2540.

Источник: FIDE.com Сообщить об ошибке
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Владимир Крамник
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31 июля 2017, понедельник
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