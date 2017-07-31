Крамник опустился в рейтинге ФИДЕ со второго на четвёртое место

Российский гроссмейстер Владимир Крамник опустился в рейтинге ФИДЕ со второй на четвёртую строчку. Его соотечественник Сергей Карякин остался на 12-й позиции. Лидирует норвежец Магнус Карлсен. У женщин первую строчку занимает китаянка Хоу Ифань.
Шахматы. Рейтинг ФИДЕ. Мужчины
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2822.
2. Уэсли Со (США) – 2810.
3. Фабиано Каруана (США) – 2807.
4. Владимир Крамник (Россия) – 2803…
12. Сергей Карякин (Россия) – 2773.
Женщины
1. Хоу Ифань (Китай) – 2652.
2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 2578.
3. Анна Музычук (Украина) – 2572…
5. Александра Костенюк (Россия) – 2552…
8. Катерина Лагно (Россия) – 2540.