Россияне победили в ските на чемпионате Европы по стрельбе в Баку

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В командных соревнованиях в ските победу одержали россияне Антон Астахов, Александр Землин и Николай Тёплый. Серебро завоевали итальянцы, бронзу — шведы.
Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Мужчины. Скит. Командные соревнования
1. Россия (Антон Астахов, Александр Землин, Николай Тёплый) – 362.
2. Италия – 359.
3. Швеция – 357.
Чемпионат Европы в столице Азербайджана завершится 3 августа.