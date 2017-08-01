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Россияне победили в ските на чемпионате Европы по стрельбе в Баку

1 августа 2017, вторник. 15:39. Другие

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В командных соревнованиях в ските победу одержали россияне Антон Астахов, Александр Землин и Николай Тёплый. Серебро завоевали итальянцы, бронзу — шведы.

Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Мужчины. Скит. Командные соревнования
1. Россия (Антон Астахов, Александр Землин, Николай Тёплый) – 362.
2. Италия – 359.
3. Швеция – 357.

Чемпионат Европы в столице Азербайджана завершится 3 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Землин Антон Астахов Николай Тёплый
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1 августа 2017, вторник
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