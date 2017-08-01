Морозов: два четвёртых места на чемпионате мира – это очень тяжело

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Владимир Морозов рассказал о состоянии и планах на будущее, а также выразил несогласие с некоторыми пунктами правил проведения Кубка мира по плаванию.

«Два четвёртых места – это очень тяжело. На „полтиннике“ не хватило трёх сотых. Долгая череда невезения. Можно назвать это чёрной полосой, но время хорошее. Сейчас показал один из лучших результатов, поэтому надежда есть, верим в будущее. Несмотря на то что завоевали медаль в эстафете, хочется свою, личную. Это первый год олимпийского цикла, ещё три сезона до Олимпиады. Сконцентрировался на „полтиннике“, решил не тратить силы на другие дистанции. Сейчас буду начинать работать на „сотне“. Есть пара клубов возле Лос-Анджелеса, где больше спринтерской работы, потому что с Дэвидом Сало всё же тренировки подходят больше для „двухсотметровки“. Скорее всего, буду работать с этими клубами.

Кубок мира проходит за два дня, из четырёх дистанций в двух мне не надо отбираться, поэтому не так уж и сложно. Когда я говорил, что нужно убрать ограничение в четыре дистанции, то просил за спортсменов вроде Катинки Хошсу. Она сильнейшая и самая выносливая спортсменка. Если она может выиграть больше четырёх дистанций, почему ей не дают такой возможности? Мы, спортсмены, должны преодолевать лимиты, а на нас их, наоборот, ставят", — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.