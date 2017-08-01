175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Морозов: два четвёртых места на чемпионате мира – это очень тяжело

1 августа 2017, вторник. 21:24 Другие

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Владимир Морозов рассказал о состоянии и планах на будущее, а также выразил несогласие с некоторыми пунктами правил проведения Кубка мира по плаванию.

«Два четвёртых места – это очень тяжело. На „полтиннике“ не хватило трёх сотых. Долгая череда невезения. Можно назвать это чёрной полосой, но время хорошее. Сейчас показал один из лучших результатов, поэтому надежда есть, верим в будущее. Несмотря на то что завоевали медаль в эстафете, хочется свою, личную. Это первый год олимпийского цикла, ещё три сезона до Олимпиады. Сконцентрировался на „полтиннике“, решил не тратить силы на другие дистанции. Сейчас буду начинать работать на „сотне“. Есть пара клубов возле Лос-Анджелеса, где больше спринтерской работы, потому что с Дэвидом Сало всё же тренировки подходят больше для „двухсотметровки“. Скорее всего, буду работать с этими клубами.

Кубок мира проходит за два дня, из четырёх дистанций в двух мне не надо отбираться, поэтому не так уж и сложно. Когда я говорил, что нужно убрать ограничение в четыре дистанции, то просил за спортсменов вроде Катинки Хошсу. Она сильнейшая и самая выносливая спортсменка. Если она может выиграть больше четырёх дистанций, почему ей не дают такой возможности? Мы, спортсмены, должны преодолевать лимиты, а на нас их, наоборот, ставят", — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Владимир Морозов — плавание
Новости. Другие
1 августа 2017, вторник
21:58 Калеб выиграл 4-й этап веломногодневки «Тур Польши», Порсев — 11-й
21:48 Подозреваемый в педофилии двукратный олимпийский чемпион задержан в Киеве
21:24 Морозов: два четвёртых места на чемпионате мира – это очень тяжело
21:09 Старых: звание «Заслуженный мастер спорта РФ» — это очень почётно и важно
21:06 Истягина-Елисеева: выглядит так, что основная задача IAAF — борьба с Россией
20:48 Биатлонисты Логинов и Старых получили звание «Заслуженный мастер спорта России»
20:11 Бюджет Кубка мира по плаванию — 2017 составляет $ 4 млн
19:19 Сальников: ЧМ в Будапеште показал, что популярность плавания в России растёт
19:16 Чупков: круто быть причастным к одному из лучших дней в истории плавания России
19:09 Морозов: на этапе КМ в Москве надеемся побить рекорды не только в бассейне
17:58 Юрлова: хочу не просто попасть на Олимпиаду, но и завоевать медали
17:45 Фара: хочу сделать золотой дубль на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
17:00 Ефимова: за букетом невесты охотиться не буду, пока он мне не нужен
16:58 Ефимова: России у Китая не надо ничего перенимать, если только чаи
16:53 Ефимова: выиграв золото ЧМ, первым делом расстроилась, что не побила рекорд мира
16:48 Землин стал четвёртым в «ските» на чемпионате Европы по стрельбе в Баку
16:08 Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки июля по версии EAA
15:39 Россияне победили в «ските» на чемпионате Европы по стрельбе в Баку
15:02 Стил станет новым исполнительным директором iNADO
14:32 Зеппельт анонсировал выход новой части фильма о допинге в лёгкой атлетике
13:07 Паркин: кризис внутри нас, он внутри спортсменов, бегающих от допинг-офицеров
13:02 МПК: будущее выглядит очень перспективным с Парижем-2024 и Лос-Анджелесом — 2028
12:57 Пикль победил на ЧЕ в стрельбе из стандартной крупнокалиберной винтовки с 300 м
12:06 Шипулин и Волков провели тренировку с белорусскими биатлонистами
11:27 Шляхтин: приложены все усилия, чтобы Чёгин и Казарин больше не работали
10:59 Колмогоров: надо быть идиотом, чтобы сказать «будем бороться за лидерство с США»
10:54 Токио примет чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2019 году
09:51 Бах: МОК приветствует решение Лос-Анджелеса подать заявку на проведение ОИ-2028
09:35 Российские пловцы, а также Хоссу и Мейлутите прилетели в Москву с ЧМ в Будапеште
09:17 Адамов: перейти в МФК «Спартак» я мог ещё в феврале
00:19 IAAF ждёт от Минспорта РФ ответа на доклад Макларена о господдержке допинга в РФ
31 июля 2017, понедельник
23:10 Ерахтин вернулся в «Байкал-Энергию» после скандала с автоголами
23:01 МОК подтвердил договорённость с Лос-Анджелесом о проведении ОИ-2028
22:50 Совет IAAF намерен сохранить в силе отстранение ВФЛА до выполнения всех условий
22:28 Морозевич обыграл Пономарёва на шахматном турнире в Биле
22:14 Бельгиец Тенс выиграл третий этап «Тура Польши», Закарин — 18-й
21:43 Жуков: нам надо 25 тысяч допинг-проб брать, а иностранцы берут только 6 тысяч
21:29 Накануне юбилея трагически погиб гандбольный тренер В. Лавров
21:24 Кубацки выиграл этап Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, Корнилов — 29-й
21:03 Журова: паспорт у атлетов никто не отберёт, а значит, они выиграют как россияне
21:01 Женская сборная Италии и Анастасиу выиграли ЧЕ по стрельбе в ските
20:34 Президент Путин приветствовал успех России на Сурдлимпийских играх — 2017
20:27 Los Angeles Times: МОК договорился с Лос-Анджелесом о проведении ОИ-2028
20:15 IAAF запретила российским легкоатлетам на ЧМ в Лондоне петь гимн в отелях
19:42 Рекордсмен мира в беге на 800 м Рудиша не выступит на ЧМ по лёгкой атлетике
Все новости RSS
Партнерский контент