Новый московский клуб гандбольной Суперлиги получил название «Спартак»

Новый московский гандбольный клуб, получивший право выступать в Суперлиге в следующем сезоне, будет называться «Спартак», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Главным тренером команды, сменившей в элитном дивизионе чемпионата России челябинское «Динамо», станет 14-кратный чемпион России Василий Филиппов, а состав клуба уже пополнили 18 игроков, в том числе гандболисты сборной России Дмитрий Ковалёв и Александр Деревень.

Для проведения матчей будут заявлены две площадки: игровой зал ЦСКА и дворец спорта «Динамо» в Крылатском.