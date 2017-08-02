Давыдов — второй в юниорских соревнованиях по стрельбе с 50 м на ЧЕ в Баку

Россиянин Валерий Давыдов занял второе место в личных соревнованиях юниоров по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на медленной и быстрой скорости. Победил украинец Игорь Кизима, а замкнул тройку призёров ещё один представитель Украины Максим Бабушок.
Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Движущаяся мишень. 50 м. Медленная и быстрая скорости. Юниоры. Личное первенство
1. Игорь Кизима (Украина) – 582.
2. Валерий Давыдов (Россия) – 579.
3. Максим Бабушок (Украина) – 576…
5. Ярослав Клепиков (Россия) – 569…
8. Александр Бельтюков (Россия) – 533.