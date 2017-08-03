Россиянки вышли в полуфинал ЧЕ U19 по гандболу в Словении

Сборная России среди девушек не старше 19 лет в матче второго группового этапа чемпионата Европы в Целе (Словения) переиграла команду Нидерландов со счётом 25:20. Самой результативной гандболисткой встречи стала Антонина Скоробогатченко, забросившая шесть голов.

Этот успех позволил россиянкам выйти в полуфинал соревнований, где их соперницами станут датчанки. Матч пройдёт в пятницу, 4 августа.

Гандбол. Девушки. Чемпионат Европы U19. Целе, Словения

Второй групповой этап. Группа М1. 2-й тур



Россия — Нидерланды — 25:20 (14:11).