Объявлен состав гандбольного «Спартака» на первый сезон

3 августа в Москве прошла презентация нового гандбольного клуба «Спартак». 28 июня на исполкоме Федерации гандбола России было принято решение о включении в Суперлигу гандбольного клуба из Москвы. Главным тренером команды назначен Василий Филиппов, его помощниками стали Иван Чугай и Игорь Левшин.

В состав новой команды вошли:

Левые крайние — Леонид Воронин, Олег Скопинцев, Максим Макаров.

Разыгрывающие — Евгений Цахариас, Евгений Трушин.

Линейные — Егор Евдокимов, Илья Рябов, Александр Черноиванов.

Левые полусредние — Дмитрий Шелестюков, Александр Деревень.

Правый полусредний — Фёдор Селин.

Правые крайние — Дмитрий Ковалёв, Тимур Муратов.

Вратари — Никита Никулин, Руслан Джусупкереев.



«26 июля наша команда отправилась на сборы в Беларусь, который завершится турниром 8-10 августа. Первый матч в истории мы сыграем против „Гомеля“. Также проведём матчи с гродненским „Краном“ и украинским ЗНТУ-ЗАС», — передаёт слова Василия Филиппова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.