Гандбольный клуб «Каустик» может быть переименован в «Сталинград»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв на пресс-конференции сообщил, что волгоградский мужской волейбольный клуб «Каустик» может быть переименован в «Сталинград».

«Наш попечитель Дмитрий Рогозин уже обсудил этот вопрос. Предполагается, что „Каустик“ будет переименован в „Сталинград“, — приводит слова Шишкарёв ТАСС.

“Каустик" был основан в 1976 году. Команда четыре раза становилась чемпионом России (1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99). «Каустик» — четвертьфиналист Лиги чемпионов-1998/99, четвертьфиналист Кубка обладателей кубков-1995/96.