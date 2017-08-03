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Отбывающий наказание за убийство Писториус госпитализирован из-за боли в груди

3 августа 2017, четверг. 17:47 Другие

Шестикратный паралимпийский чемпион южноафриканец Оскар Писториус, отбывающий шестилетнее тюремное заключение за умышленное убийство своей подруги Ревы Стенкамп, пожаловался на боли в груди, после чего был доставлен в больницу. Подозрение на сердечный приступ не подтвердилось, и 30-летний бегун-ампутант вернётся в исправительное учреждение, сообщает Daily Mail.

14 февраля 2013 года Писториус застрелил свою девушку из пистолета через дверь туалета. По словам Оскара, он принял Риву за грабителя. 21 октября 2014 года Оскар был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорён к пяти годам лишения свободы, а 20 октября 2015-го был выпущен из тюрьмы по УДО (программа условно-досрочного освобождения) и помещён под домашний арест. С начала ноября рассматривалась апелляция прокуратуры ЮАР на решение суда.

4 декабря Верховный суд ЮАР удовлетворил апелляцию прокуратуры на приговор Писториусу. Дело было вновь передано в суд первой инстанции, который и вынес решение.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Оскар Писториус
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3 августа 2017, четверг
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