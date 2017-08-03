Морозов выиграл заплыв на 100 м комплексом на этапе КМ по плаванию в Москве

Россиянин Владимир Морозов победил в заплыве на 100 метров комплексом на этапе Кубка мира по плаванию в Москве. Вторым стал ещё один хозяин бассейна Сергей Фесиков, а замкнул тройку призёров Кеннет То из Гонконга.
Среди женщин на дистанции 200 метров брассом победила датчанка Рикке Мёллер-Педерсен, а россиянка Мария Темникова показала второй результат.
Плавание. Кубок мира. Первый этап. Москва, Россия
Мужчины. Комплексное плавание. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 51,04.
2. Сергей Фесиков (Россия) — 51,78.
3. Кеннет То (Гонконг) — 51,97.
Брасс. 200 метров
1. Рикке Мёллер-Педерсен (Дания) — 2.19,84.
2. Мария Темникова (Россия) — 2.20,14.
3. Алия Аткинсон (Ямайка) — 2.20,63.
4. Дарья Чикунова (Россия) — 2.20,84...
6. Вера Калашникова (Россия) — 2.24,71.