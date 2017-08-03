Морозов выиграл заплыв на 100 м комплексом на этапе КМ по плаванию в Москве

Россиянин Владимир Морозов победил в заплыве на 100 метров комплексом на этапе Кубка мира по плаванию в Москве. Вторым стал ещё один хозяин бассейна Сергей Фесиков, а замкнул тройку призёров Кеннет То из Гонконга.

Среди женщин на дистанции 200 метров брассом победила датчанка Рикке Мёллер-Педерсен, а россиянка Мария Темникова показала второй результат.

Плавание. Кубок мира. Первый этап. Москва, Россия

Мужчины. Комплексное плавание. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 51,04.

2. Сергей Фесиков (Россия) — 51,78.

3. Кеннет То (Гонконг) — 51,97.

Брасс. 200 метров

1. Рикке Мёллер-Педерсен (Дания) — 2.19,84.

2. Мария Темникова (Россия) — 2.20,14.

3. Алия Аткинсон (Ямайка) — 2.20,63.

4. Дарья Чикунова (Россия) — 2.20,84...

6. Вера Калашникова (Россия) — 2.24,71.