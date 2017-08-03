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Незговорова и Велиева — чемпионки мира по борьбе среди юниорок

3 августа 2017, четверг. 23:54 Другие

Россиянка Ксения Незговорова победила на чемпионате мира по женской борьбе среди юниорок в Тампере (Финляндия) в весовой категории до 51 кг. В категории до 67 кг золотую медаль завоевала Ханум Велиева.

Женская борьба. Первенство мира среди юниоров. Тампере, Финляндия

Весовая категория до 44 кг
1. Манами Уено (Япония).
2. Чен Юмеи (Китай).
3. Овейонс Таня Рей (США).
3. Стефания Клавдия Присепуту (Румыния)...
7. Анжелика Фёдорова (Россия).

Весовая категория до 51 кг
1. Ксения Незговорова (Россия).
2. Кристина Береза (Украина).
3. Болор Ердене Баторших (Монголия).
3. Ксюджиао Лиао (Китай).

Весовая категория до 59 кг
1. Юзуру Кумано (Япония).
2. Анастасия Ничита (Молдова).
3. Кумари Манью (Индия).
3. Грейс Джекоб Буллен (Норвегия)...
11. Мария Матюшенко (Россия).

Весовая категория до 67 кг
1. Ханум Велиева (Россия).
2. Юдари Санчез Родригез (Куба).
3. Меерим Жуманазарова (Кыргызстан).
3. Александра Николета Ангхель (Румыния).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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3 августа 2017, четверг
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