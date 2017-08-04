Стал известен состав участников Кубка мира по женской борьбе в Чебоксарах

Заместитель председателя Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов огласил состав участников Кубка мира по женской борьбе, который пройдёт 1-2 декабря в Чебоксарах. В турнире примут участие сборные России, Японии, США, Китая, Монголии, Швеции, Украины и Азербайджана.



«Состав участников Кубка мира был сформирован UWW согласно рейтингу стран в женской борьбе на Олимпиаде-2016. Сегодня ФСБР получило письмо от UWW о том, что все ведущие сборные подтвердили своё участие. Отмечу, что для лидеров большинства из них Чебоксары хорошо знакомы по открытому Кубку России, который каждый год собирает статусный международный состав участниц», — цитирует Брюсова официальный сайт ФСБР.