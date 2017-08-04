Бутенко не сумел квалифицироваться в финал ЧМ в метании диска

Россиянин Виктор Бутенко, выступающий под нейтральным флагом, не сумел квалифицироваться в финал соревнований в метании диска на чемпионате мира по легкой атлетике, который стартовал в Лондоне. Бутенко выполнил только одну результативную попытку – первую. Диск россиянина приземлился на отметке 59,29 метра. Это 23-й результат в квалификации. В финал вышли 12 спортсменов.

Лучший результат в квалификации показал швед Даниэль Столь — 67,64 метра. Литовец Андрюс Гуджюс стал вторым (67,01), олимпийский чемпион 2012 года, немец Роберт Хартинг — третьим (65,32).