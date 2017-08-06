Ваулина завоевала бронзу юниорского ЧМ по женской борьбе в Тампере

Россиянка Виктория Ваулина завоевала бронзовую награду чемпионата мира по женской борьбе среди юниоров в Тампере в весовой категории до 55 кг. Мария Кузнецова и Кристина Шумова остановились в шаге от пьедестала в весе до 63 и 72 кг соответственно.

Женская борьба. Первенство мира среди юниоров. Тампере, Финляндия

Юниорки

Весовая категория до 48 кг

1. Кика Кагата (Япония).

2. Туркан Насирова (Азербайджан).

3. Оксана Ливач (Украина).

3. Зейнеп Йетгиль (Турция)...

12. Александра Скиренко (Россия).



Весовая категория до 55 кг

1. Сае Наньо (Япония).

2. Лианна де ла Каридад Монтеро Геррера (Куба).

3. Лейла Гурбанова (Азербайджан).

3. Виктория Ваулина (Россия).



Весовая категория до 63 кг

1. Мая Габриэлла Нельсон (США).

2. Юлиана Васильева Янева (Болгария).

3. Чжан Инь (Китай).

Александра Волчзынска (Польша).

5. Мария Кузнецова (Россия).



Весовая категория до 72 кг

1. Айпери Медет Кызы (Кыргызстан).

2. Ясуха Мацуюки (Япония).

3. Дениз Сабина Макота Стрём (Швеция).

3. Чан (Тайвань).

5. Кристина Шумова (Россия).