Меньков: Болту не обязательно побеждать, чтобы что-либо доказать. Он — великий

Чемпион мира 2013 года, российский прыгун в длину Александр Меньков прокомментировал своё выступление на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, где он занял 4-е место, а также бронзовую медаль восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира ямайца Усэйна Болта, который в финале стометровки проиграл победителю, олимпийскому чемпиону американцу Джастину Гэтлину 0,03 секунды.

«Я не расстраиваюсь из-за результата, учитывая неоптимальные физические кондиции. Надеялся, что организм даст мне больше шансов реализоваться, но он немного меня подвёл. За неделю до старта чемпионата у меня сильно сковало спину, что потом перешло в ноги. Это не давало мне прыгать, хотя я боролся. Отсюда и заступы. Пытался подобрать под себя толчковую ногу, но не получилось. Досадно, ничего страшного. Надеюсь, все у меня впереди. Надеюсь, Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики восстановят в правах, и я уже спокойно буду бороться с ведущими спортсменами мира.

Болт на протяжении многих лет радовал своими выступлениями всех поклонников королевы спорта. И за третье место в Лондоне его нельзя осуждать. По ходу сезона он не раз подчёркивал, что чемпионат мира станет последним стартом в его карьере. И третье место в таких условиях — это очень достойный результат. Болту не обязательно было побеждать в Лондоне, чтобы кому-то что-либо доказать. Он — великий спортсмен!» — приводит слова Менькова «Столица С».

Маньонга выиграл ЧМ в прыжках в длину, Меньков — четвёртый