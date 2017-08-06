175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Меньков: Болту не обязательно побеждать, чтобы что-либо доказать. Он — великий

6 августа 2017, воскресенье. 17:21 Другие

Чемпион мира 2013 года, российский прыгун в длину Александр Меньков прокомментировал своё выступление на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, где он занял 4-е место, а также бронзовую медаль восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира ямайца Усэйна Болта, который в финале стометровки проиграл победителю, олимпийскому чемпиону американцу Джастину Гэтлину 0,03 секунды.

«Я не расстраиваюсь из-за результата, учитывая неоптимальные физические кондиции. Надеялся, что организм даст мне больше шансов реализоваться, но он немного меня подвёл. За неделю до старта чемпионата у меня сильно сковало спину, что потом перешло в ноги. Это не давало мне прыгать, хотя я боролся. Отсюда и заступы. Пытался подобрать под себя толчковую ногу, но не получилось. Досадно, ничего страшного. Надеюсь, все у меня впереди. Надеюсь, Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики восстановят в правах, и я уже спокойно буду бороться с ведущими спортсменами мира.

Болт на протяжении многих лет радовал своими выступлениями всех поклонников королевы спорта. И за третье место в Лондоне его нельзя осуждать. По ходу сезона он не раз подчёркивал, что чемпионат мира станет последним стартом в его карьере. И третье место в таких условиях — это очень достойный результат. Болту не обязательно было побеждать в Лондоне, чтобы кому-то что-либо доказать. Он — великий спортсмен!» — приводит слова Менькова «Столица С».

Маньонга выиграл ЧМ в прыжках в длину, Меньков — четвёртый
Гэтлин стал чемпионом мира в беге на 100 м, Болт — третий
Источник: Столица С Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Александр Меньков Усэйн Болт
Новости. Другие
6 августа 2017, воскресенье
17:21 Меньков: Болту не обязательно побеждать, чтобы что-либо доказать. Он — великий
16:44 Щебелин выиграл «королевский» этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
16:33 Шубенков: утром бежалось тяжело, но первая задача решена. Будем бороться дальше
16:29 Шубенков вышел в полуфинал ЧМ в Лондоне в беге на 110 м с барьерами
15:25 Кениец Кируи победил в марафоне на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
14:42 Прыгун с шестом Мудров не вышел в финал ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
14:33 Французский тренер: разочарован победой Гэтлина после его допинговых историй
13:50 Албегов выиграл ЧР по тяжёлой атлетике в весе свыше 105 кг
12:50 Болт: предположение о связи результатов и допинга — неуважение к спортсменам
11:46 Саргсян и Магомедов — призёры юниорского чемпионата мира по греко-римской борьбе
11:41 Бекхэм: Болт принёс счастье миллионам детей и взрослых
11:32 Гэтлин: после финиша Болт сказал, что я не заслужил свиста трибун
10:49 Непомнящий победил, Карякин сыграл вничью в четвёртом туре турнира в Сент-Луисе
10:29 Ваулина завоевала бронзу юниорского ЧМ по женской борьбе в Тампере
09:50 Гэтлин — первый легкоатлет, между победами которого на ЧМ прошло 12 лет
09:44 Гэтлин: невысокие результаты не связаны с ужесточением антидопинговых мер
06:24 Перед последним забегом Болта на дорожке был задержан голый мужчина
05:38 Болт: доказал миру, что являюсь одним из величайших спортсменов
05:02 Карякин сыграл вничью с Каруаной в Сент-Луисе, Карлсен потерпел поражение
04:36 Фуркад: Бог умер — это ненастоящий Болт!
04:01 Меньков: видимо, стадион в Лондоне меня чуть-чуть не любит, мне здесь не везёт
01:15 Гэтлин встал на колени перед Болтом, обогнав его на стометровке. Фоторепортаж
01:01 Болт: мне грустно, что я не смог выйти и победить, мой старт убил меня
00:38 Шафер лидирует на ЧМ по лёгкой атлетике после четырёх видов семиборья
00:28 Гэтлин поклонился Болту после победы на стометровке
5 августа 2017, суббота
23:51 Гэтлин стал чемпионом мира в беге на 100 м, Болт — третий
23:44 Маньонга выиграл ЧМ в прыжках в длину, Меньков — четвёртый
23:37 Майкин получил приз организаторов «Тура Польши» за спасение пелотона от пони
23:08 Аяна завоевала золото чемпионата мира в беге на 10 000 м
22:39 Литовец Гуджюс стал чемпионом мира в метании диска
22:21 Большунов выиграл чемпионат мира по лыжероллерам в масс-старте
21:48 Котков победил на этапе мировой серии Гран-при по тхэквондо в Москве
21:33 Болт вышел в финал ЧМ в беге на 100 м со вторым результатом
20:29 «Локомотив» досрочно выиграл регулярный ЧР по пляжному футболу
19:41 Ланда выиграл «Вуэльту Бургоса», Чернецкий — восьмой
19:30 Лесной: то, что сказал в гневе, не хотел доносить до мира
18:34 Забелинская завоевала бронзу в групповой гонке на ЧЕ в Дании
17:57 Штангисты Окулов и Беджанян выиграли чемпионат России
17:42 Загорулько: высокий личный результат — не основание побеждать на соревнованиях
16:47 Клишина: не важно, что говорит регламент, ведь все знают, что мы из России
15:25 Бутов: очень верю в Менькова, но боюсь сглазить
14:44 Представитель Лесного: протеста не будет, Александр допустил технические ошибки
14:18 Горелов: российские гонщики на шоссе не востребованы так же, как и футболисты
13:58 Орлова собирается подать протест на судейские решения по толкателю ядра Лесному
13:51 Толкатель ядра Лесной: судья меня морально убил, ни за что поставил два крестика
Все новости RSS
Партнерский контент