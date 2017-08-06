Коэ: Гэтлин выиграл одну из главных наград ЧМ — это не идеальный сценарий

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ выразил своё отношение к победе американца Джастина Гэтлина в последнем официальном забеге на 100 м ямайца Усэйна Болта, состоявшемся накануне на чемпионате мира в Лондоне.

«Я не в восторге от того, что тот, у кого в карьере были две дисквалификации за допинг, выиграл одну из наших главных наград. Но Гэтлин имеет право участвовать в этих соревнованиях. Это не идеальный сценарий, и это, должно быть, стало горьким событием в карьере Болта. Он более велик, чем этот момент.

Я не знаю, что произойдёт на награждении, но мы должны помнить, что прощаемся со спортсменом, который необычайно много сделал для нашего вида спорта. Это не лучший день в моей жизни, но и Гэтлину нужно выразить некоторое уважение», — приводит слова Коэ ВВС.

Гэтлин стал чемпионом мира в беге на 100 м, Болт — третий