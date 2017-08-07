Карякин и Непомнящий сыграли вничью в пятом туре Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российские шахматисты Сергей Карякин и Ян Непомнящий сыграли вничью в пятом туре третьего этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Партия завершилась после 60-го хода чёрных, которыми играл Непомнящий. Ничейным результатом Карякин заканчивает третий игровой день кряду.



Другой российский гроссмейстер Пётр Свидлер разошёлся миром с американцем Хикару Накамурой.



Норвежец Магнус Карслен выиграл у представителя США Уэсли Со, Вишванатан Ананд из Индии переиграл Фабиано Каруана из США, а француз Максим Вашье-Лаграв из Франции и Левон Аронян из Армении сыграли вничью.



После пяти туров турнира в Сент-Луисе лидирует Вашье-Лаграв (3,5 очка), у Ананда и Карлсена по 3 балла, у Ароняна, Каруаны и Карякина — по 2,5, Накамура, Свидлер, Непомнящий и Со набрали по 2 очка.