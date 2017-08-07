Сальников: возможно, цели Вятчанина совсем не спортивные, а бытовые

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что двукратный призёр Олимпийских игр в составе сборной России пловец Аркадий Вятчанин, принимая гражданство США, преследует не только спортивные цели.

«С тех пор как он в 2013-м покинул ряды сборной России, он самостоятельно занимался устройством карьеры. За его перемещением ВФП не следила. Вятчанин довольно долго живёт в США, так что я не удивлён его решением. Не могу сказать, какие цели он преследует. Возможно, они совсем не спортивные, а бытовые. Понятно, что в американской сборной очень серьёзная конкуренция и среди своих пловцов. Посмотрите, каких успехов добивается эта команда на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Там постоянно появляются новые имена. Возможно, Вятчанин ограничится выступлением на региональных и коммерческих турнирах, если не будет показывать нужного для отбора на крупнейшие турниры времени.

С Аркадием, с тех пор как он уехал, мы больше не общались. Но не считаю, что у нас был конфликт. В России Вятчанин получил всё, что доставалось и другим членам сборной. Его никто никуда не выгонял. Он сам принял такое решение», — приводит слова Сальникова RT.