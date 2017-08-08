Олимпийский чемпион Таллент не выступит в ходьбе на 50 км на ЧМ в Лондоне

Олимпийский чемпион 2012 года в спортивной ходьбе австралиец Джаред Таллент не выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне на дистанции 50 км из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт Федерации лёгкой атлетики Австралии. Соревнования состоятся 13 августа.

По словам 32-летнего спортсмена, он намерен полностью восстановиться после травм и принять участие в Кубке мира по спортивной ходьбе 2018 года и Олимпийских играх 2020 года. На счету Таллента также две серебряные и одна бронзовая награды Олимпийских игр.