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Сень: когда я настраивала кадр, Путин вдруг произнёс: «Бобёр, открой глаза»

8 августа 2017, вторник. 17:30 Другие

Правая полусредняя сборной России Анна Сень поделилась воспоминаниями о триумфе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также рассказала о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Время пролетело незаметно, потому что почти сразу после Олимпийских игр начался сезон. По сути, мы даже не успели опомниться, нужно было сразу переключаться на клубные дела, играть в чемпионате России, Лиге чемпионов, а затем Кубке ЕГФ. Но чувства, которые я испытала после победы на Олимпийских играх, не забыть. И сейчас, когда выкладываю наши победные фотографии, не могу нарадоваться.

Наверное, самым незабываемым впечатлением стало то, как мы стояли на пьедестале почёта после матча с француженками и навзрыд пели гимн нашей страны. Конечно, и то, как поздравляли с победой в Русском доме, и интервью, и встреча в Кремле, и известность, которая на нас обрушилась, всего этого не забыть, я даже порой думала: «Неужели это всё происходит со мной»?

Самая интересная история с моей знаменитой селфи-палкой, с помощью которой мы делали фотографии, связана с приёмом нашей команды в Кремле у Владимира Владимировича Путина. Я взяла её с собой, на входе охранники полностью её проверили, посмотрели, провели через многочисленные металлодетекторы. Уже на самой встрече я попросила Путина: «Владимир Владимирович, можно с вами сфотографироваться на мою селфи-палку? Она счастливая!» Он согласился и в тот момент, когда я настраивала кадр, вдруг произнес: «Бобёр, открой глаза!» Нашу знаменитую фразу, которую я всегда говорю Владлене Бобровниковой! Это было очень круто! Мы почувствовали, что президент смотрел наши матчи, переживал за команду и даже знает наши коронные фразы», — приводит слова Сень официальный сайт Федерации гандбола России.

Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Гандбол
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8 августа 2017, вторник
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