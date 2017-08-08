Закарин и ещё три россиянина выступят за Katusha-Alpecin на «Вуэльте»

Швейцарская команды Katusha-Alpecin объявила состав для участия в веломногодневке Гранд-тура «Вуэльта», которая состоится с 19 августа по 10 сентября на территории Испании, Франции и Андорры. В составе Katusha-Alpecin выступят россияне Ильнур Закарин, Максим Бельков, Павел Кочетков и Матвей Мамыкин, а также испанец Альберто Лосада, бельгиец Батист Планкарт, норвежец Свен Эрик Бистрем, португалец Хосе Гонсалвес и австриец Марко Халлер.

Напомним, в текущем рейтинге Международного союза велосипедистов Закарин занимает 23-е место.