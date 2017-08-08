Кениец Кипруто — чемпион мира в беге на 3000 метров с препятствиями

Кениец Консеслус Кипруто победил в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Второе место занял марокканец Суфьян Эль-Баккали, а замкнул тройку призёров представитель США Эван Джагер.
Российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира в статусе нейтральных атлетов, в данной дисциплине представлены не были.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Мужчины. 3000 м/п
1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.14,12.
2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.14,49.
3. Эван Джагер (США) – 8.15,53.