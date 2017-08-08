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Кениец Кипруто — чемпион мира в беге на 3000 метров с препятствиями

8 августа 2017, вторник. 23:36 Другие

Кениец Консеслус Кипруто победил в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Второе место занял марокканец Суфьян Эль-Баккали, а замкнул тройку призёров представитель США Эван Джагер.

Российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира в статусе нейтральных атлетов, в данной дисциплине представлены не были.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Мужчины. 3000 м/п

1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.14,12.
2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.14,49.
3. Эван Джагер (США) – 8.15,53.

ЧМ-2017. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
08 августа 2017 года, вторник. 23:10 МСК
1 Консеслус КипрутоКения
2 Суфьян Эль-БаккалиМарокко
3 Эван ДжагерСША
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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