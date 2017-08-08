Кениец Кипруто — чемпион мира в беге на 3000 метров с препятствиями

Кениец Консеслус Кипруто победил в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Второе место занял марокканец Суфьян Эль-Баккали, а замкнул тройку призёров представитель США Эван Джагер.

Российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира в статусе нейтральных атлетов, в данной дисциплине представлены не были.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. 3000 м/п

1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.14,12.

2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.14,49.

3. Эван Джагер (США) – 8.15,53.