Ван Никерк стал чемпионом мира в беге на 400 метров

Южноафриканец Вайде ван Никерк завоевал золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне в беге на 400 метров. Второе место занял Стивен Гардинер с Багамских островов, а третий результат в финале показал представитель Катара Абдалела Харун.
Российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира в статусе нейтральных атлетов, в данной дисциплине участия не принимали.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Мужчины. 400 м
1. Вайде ван Никерк (ЮАР) – 43,98.
2. Стивен Гардинер (Багамы) – 44,41.
3. Абдалела Харун (Катар) – 44,48.