Ван Никерк стал чемпионом мира в беге на 400 метров

Южноафриканец Вайде ван Никерк завоевал золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне в беге на 400 метров. Второе место занял Стивен Гардинер с Багамских островов, а третий результат в финале показал представитель Катара Абдалела Харун.

Российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира в статусе нейтральных атлетов, в данной дисциплине участия не принимали.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. 400 м



1. Вайде ван Никерк (ЮАР) – 43,98.

2. Стивен Гардинер (Багамы) – 44,41.

3. Абдалела Харун (Катар) – 44,48.