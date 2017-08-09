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Стал известен состав сборной России по гребле на чемпионат мира в Сарасоте

9 августа 2017, среда. 09:55 Другие

С 24 сентября по 1 октября в Сарасоте (США) пройдёт чемпионат мира по академической гребле. Официальный сайт Федерации гребного спорта России опубликовал состав сборной России на эти соревнования.

Академическая гребля. Чемпионат мира. Сарасота. Состав сборной России
Женщины
ОдиночкаЮлия Левина.
Двойка парная — Анастасия Лебедева, Анастасия Янина.
Четвёрка без рулевой — Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская.
Восьмёрка с рулевой — Валентина Плаксина, Анна Аксёнова, Анна Карпова, Ольга Заруба, Мария Кубышкина, Екатерина Севостьянова, Екатерина Глазкова, Юлия Калиновская, Елизавета Крылова.

Мужчины
Одиночка — Владислав Рябцев.
Двойка без рулевого — Никита Болозин, Алексей Кияшко.
Двойка парная — Назар Лифшиц, Антон Куранов.
Четвёрка без рулевого — Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин, Алексей Викулин.
Четвёрка парная — Павел Сорин, Николай Пименов, Александр Вязовкин, Андрей Потапкин.
Восьмёрка — Александр Кулеш, Иван Подшивалов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Никита Моргачёв, Артём Косов, Дмитрий Кузнецов, Антон Заруцкий, Павел Сафонкин.

Источник: Федерация гребного спорта России Сообщить об ошибке
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Теги
Владислав Рябцев Никита Моргачёв Юлия Левина
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