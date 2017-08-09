Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде в Тайбэе

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов сообщил, что российские легкоатлеты не выступят на летней Универсиаде в Тайбэе. Соревнования пройдут с 19 по 30 августа.

«Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде ни в каком статусе, так ничего и не получилось. Планировалось, что туда поедут 11 человек, но мы так и не получили никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта на тему, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Непонятно было, как вносить их в базу данных.

Много было вопросов, ответов на которые так и не получили. Сейчас срок подачи заявок истёк, регистрационная онлайн-система закрыта, ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады", — цитирует Сейранова ТАСС.