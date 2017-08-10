Американка Франсис выиграла чемпионат мира в беге на 400 м

Американская спортсменка Филлис Франсис выиграла финальный забег на 400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, преодолев дистанцию быстрее 50 секунд. Для Франсис это личный рекорд. Серебряную медаль с национальным рекордом завоевала Сальва Насер из Бахрейна, бронзовым призёром стала ещё одна американка, лидер мирового сезона Эллисон Феликс.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

400 метров. Женщины

1. Филлис Франсис (США) – 49,92.

2. Сальва Насер (Бахрейн) – 50,06.

3. Эллисон Феликс (США) – 50,08.