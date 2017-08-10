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Борцы Рамонов и Гедуев лидируют в рейтинге UWW

10 августа 2017, четверг. 13:02 Другие

Объединённый мир борьбы обновил рейтинг борцов вольного стиля по итогам июля. Россияне лидируют в четырёх весовых категориях. Первые места занимают олимпийские чемпионы Сослан Рамонов (до 65 кг) и серебряный призёр Игр-2016 Аниуар Гедуев (до 74 кг).

Вольная борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 61 кг
1. Владимир Хичегашвили (Грузия).
2. Ахмед Чакаев (Россия).
3. Логан Штибер (США).

До 65 кг
1. Сослан Рамонов (Россия).
2. Ильяс Бекбулатов (Россия).
3. Борислав Новачков (Болгария).

До 70 кг
1. Франк Чамизо (Италия).
2. Магомед Курбаналиев (Россия).
3. Джеймс Грин (США).

До 74 кг
1. Аниуар Гедуев (Россия).
2. Сонер Демирташ (Турция).
3. Джабраил Хасанов (Азербайджан).

До 86 кг
1. Хассан Яздани (Иран).
2. Абдулрашид Садулаев (Россия).
3. Александр Гостиев (Азербайджан).

До 97 кг
1. Кайл Снайдер (США).
2. Абдулрашид Садулаев (Россия).
3. Магомед Ибрагимов (Узбекистан).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Абдулрашид Садулаев Сослан Рамонов
Новости. Другие
10 августа 2017, четверг
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