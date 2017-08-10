Бельгиец Тёнс выиграл этап веломногодневки Мирового тура BinckBank Tour

Бельгиец Эдвард Тёнс из команды Trek-Segafredo победил на четвёртом этапе веломногодневки Мирового тура BinckBank Tour, которая проходит в Бельгии и Нидерландах. В общем зачёте лидирует швейцарец Штефан Кюнг, выступающий за BMC Racing.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. BinckBank Tour

4-й этап. 154,2 км

1. Эдвард Тёнс (Бельгия, Trek-Segafredo) — 3:24.23.

2. Марко Кумп (Словения, UAE Team Emirates) — то же время.

3. Тим Мерлье (Бельгия, Verandas Willems-Crelan).

Общая классификация. После 4-го тура

1. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC Racing) — 11:39.31.

2. Мачей Боднар (Польша, Bora-Hansgrohe) — 11:39.35.

3. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) — 11:39.36.