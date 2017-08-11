Шёстрем побила рекорд мира на 100 м кролем, Красных победил на 400 м кролем

Шведская пловчиха Сара Шёстрем установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Эйндховене (Нидерланды), преодолев дистанцию за 50,58 секунды. Шёстрем на 0,19 секунды улучшила своё же предыдущее достижение, которое показала 3 августа на этапе Кубка мира в Москве (50,77).

Россиянин Александр Красных лидировал на дистанции 400 м кролем. Григорий Тарасевич занял шестое место в заплыве на 100 м на спине.

Плавание. Кубок мира. Третий этап. Эйндховен, Нидерланды

Мужчины. Вольный стиль. 400 м

1. Александр Красных (Россия) – 3.38,35.

2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 3.38,42.

3. Габриэле Детти (Италия) – 3.38,85.

Спина. 100 м

1. Масаки Канеко (Япония) – 49,65.

2. Кристиан Динер (Германия) – 50,32.

3. Митчелл Ларкин (Австралия) – 50,43…

6. Григорий Тарасевич (Россия) – 51,13.

Женщины. Вольный стиль. 100 м

1. Сара Шёстрем (Швеция) – 50,58.

2. Раноми Кромовильо (Нидерланды) – 51,19.

3. Кэйт Кэмпбелл (Австралия) – 51,75.