Пронкин: серебряная медаль для меня — это, наверное, сегодня золото

Серебряный призёр чемпионата мира в Лондоне в метании молота российский спортсмен Валерий Пронкин, выступающий под нейтральным флагом, прокомментировал медаль, завоёванную на дебютном для него первенстве планеты.

«Конечно, серебряные призёры мечтают о золоте. Мог метнуть дальше, но не сложилось. Слишком много энергии растратил поначалу. Серебряная медаль для меня — это, наверное, сегодня золото. Справился со всем и метал более-менее. Не в свои метры, но наметал на 78 метров.

Несколько лет назад я смотрел на этом стадионе Олимпиаду, а теперь сюда приехал сам выступать. Всё так моментом произошло, и это давало дополнительную энергию.

Всем, кто меня поддерживал, большое спасибо, всех люблю. Особенно люблю свою будущую жену и семью. Папа, как и обещал!" – сказал Пронкин в эфире «Все на матч».