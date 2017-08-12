Тренер: Шкуренёв получил травму, потому что приехал на ЧМ без врача и массажиста

Старший тренер сборной России по лёгкой атлетике в группе многоборья Сергей Желанов прокомментировал решение Ильи Шкуренёва сняться с соревнований в рамках чемпионата мира в Лондоне из-за травмы, полученной в беге на 110 метров с барьерами.

«Очень обидно, что так произошло. Как я понимаю, Илья повредил заднюю поверхность бедра. К сожалению, Шкуренёву пришлось ехать в Лондон без врача и массажиста. А десятиборье — это особая дисциплина, сопряжённая с большими нагрузками, здесь надо очень качественно восстанавливаться в перерыве между видами. Но он вынужден был поехать один, и так вот всё неудачно получилось», — приводит слова Желанова ТАСС.