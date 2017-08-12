Эдрис стал чемпионом мира в беге на 5000 м, Фарах взял серебро

Стайер из Эфиопии, лидер мирового сезона Муктар Эдрис завоевал золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в беге на 5000 метров. Эдрис на 0,43 секунды опередил на финише британского спортсмена Мохаммеда Фараха. Ставший бронзовым призёром Пол Челимо, выступающий за США, уступил знаменитому британцу лишь 0,08 секунды.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. 5000 м

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 13.32,79.

2. Мохаммед Фарах (Великобритания) – 13.33,22.

3. Пол Челимо (США) – 13.33,30.